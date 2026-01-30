Уже разлила бензин: 18-летняя девушка хотела поджечь ТЦ в Балашихе

сегодня в 16:13

В Балашихе задержали 18-летнюю девушку при попытке поджога торгового центра, сообщает «МК: срочные новости» .

Девушка действовала по указанию кураторов. Они связались с ней по телефону ранее.

В торговый центр поджигательница явилась с бензином. Она уже разлила жидкость, но тут вмешались другие посетители — они задержали девушку.

Теперь с ней работают полицейские.

Ранее в Крыму были задержаны диверсанты, которые подожгли релейные шкафы и оборудование базовых станций сотовой связи по указанию украинских спецслужб. Также они собирали и пересылали кураторам информацию о дислокации российских военных объектов.

