Уже разлила бензин: 18-летняя девушка хотела поджечь ТЦ в Балашихе
18-летняя девушка хотела поджечь торговый центр в Балашихе
В Балашихе задержали 18-летнюю девушку при попытке поджога торгового центра, сообщает «МК: срочные новости».
Девушка действовала по указанию кураторов. Они связались с ней по телефону ранее.
В торговый центр поджигательница явилась с бензином. Она уже разлила жидкость, но тут вмешались другие посетители — они задержали девушку.
Теперь с ней работают полицейские.
Ранее в Крыму были задержаны диверсанты, которые подожгли релейные шкафы и оборудование базовых станций сотовой связи по указанию украинских спецслужб. Также они собирали и пересылали кураторам информацию о дислокации российских военных объектов.
