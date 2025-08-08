сегодня в 13:07

Утопившую в туалете младенца в Москве мать отправили в СИЗО

Фигурантку дела об убийстве своей новорожденной дочки на западе Москвы отправили в СИЗО. Она обвиняется по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве нашли труп младенца. Девочка умерла от удушья из-за утопления.

Фигурантка признала свою вину. За ходом расследования следит прокуратура.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по столице, женщина родила ребенка в общежитии. Затем, предположительно, там же в туалете она и утопила дочь.