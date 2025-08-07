Ушедший в самоволку военный ВСУ выбежал с отрезанным пенисом от зарезанной жены

В закарпатском селе Водица военный армии Украины, самовольно оставивший часть, выбежал из дома с отрезанным пенисом. В жилище армейца лежала его зарезанная жена, рассказал украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале .

Происшествие случилось днем. В доме, из которого выбежал раненый украинский военный, нашли труп его супруги, у которой были ножевые ранения в области шеи. Судя по фото с места происшествия, в доме также обнаружили нож со следами крови и окровавленное постельное белье.

После случившегося армейца с отрезанным детородным органом доставили в больницу. Информации о его состоянии нет.

Подробности кровавой истории пока неизвестны. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции, заявил Глагола.