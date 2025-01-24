Ущерб на 133 тысячи: в Кузбассе подросток обманул пенсионерок

Молодой человек в Кузбассе обманывал пенсионерок по схеме «Родственник в беде»

В городе Осинники в Кемеровской области молодого человека осудили по делу о мошенничестве: он обманул двух пенсионерок по схеме «Родственник в беде» на 133 тысячи рублей, сообщает Сiбдепо .

«Подросток должен был выполнять роль „курьера“, в то время как его сообщник звонил гражданам пожилого возраста, представлялся помощником сотрудника полиции, называл им вымышленные имена и сообщал, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие и нуждаются в помощи», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Затем молодой человек убеждал через «курьера» передать деньги родным пострадавших: эти средства якобы должны были пойти на возмещение ущерба.

Подростку из всей суммы оставалось всего 5%, остальное он переводил сообщнику. Ущерб составил 133 тысячи рублей. Злоумышленник получил 1,5 года лишения свободы.