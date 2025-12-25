«Усатое войско»: конфеты на ножках чуть не убежали из сладкого подарка девочки
Девочке в Нижнем Новгороде подарили новогодний набор с тараканами
Девочке в детском саду в Нижнем Новгороде подарили новогодний набор с конфетами и тараканами. У других воспитанников учреждения в коробках были только сладости, сообщает «112».
Из коробки, как говорят очевидцы, вылезло «усатое войско». Тараканов мать девочки убила тапком.
Ребенку приобрели новую коробку конфет. Руководство детского сада извинилось. Сотрудники учреждения устроили проверку коробок.
На опубликованном видео мать девочки убивает насекомых тапками.
«Тараканы учуяли этот запах и стали говорить на своем языке: „Вот этой девочке нужно испортить Новый год“», — прокомментировала в шутливой форме инцидент девочка.
