URA.RU подтвердило информацию об обысках в редакции
Фото - © Ирина Семенова/РИА Новости
Издание URA.RU прокомментировало информацию об обысках, проходящих в редакции. Следователи действительно находятся в головном офисе агентства в Екатеринбурге, работа редакции заблокирована.
URA.RU подтвердило, что правоохранители проводят обыски в редакции. Силовики также нагрянули в квартиры нескольких журналистов издания. Там тоже проходят обыски.
У следователей возникли вопросы к тому, как редакция получала информацию о событиях криминального характера в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что правоохранители нашли масштабную утечку информации из одного из отделов полиции. Задержанный полицейский сообщал, что продавал сводки редакции.
Появилась информация о задержании редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. Появилось видео из офиса URA.RU, где проходят обыски.