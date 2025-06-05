сегодня в 10:02

URA.RU подтвердило информацию об обысках в редакции

Издание URA.RU прокомментировало информацию об обысках, проходящих в редакции. Следователи действительно находятся в головном офисе агентства в Екатеринбурге, работа редакции заблокирована.

URA.RU подтвердило, что правоохранители проводят обыски в редакции. Силовики также нагрянули в квартиры нескольких журналистов издания. Там тоже проходят обыски.

У следователей возникли вопросы к тому, как редакция получала информацию о событиях криминального характера в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли масштабную утечку информации из одного из отделов полиции. Задержанный полицейский сообщал, что продавал сводки редакции.

Появилась информация о задержании редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. Появилось видео из офиса URA.RU, где проходят обыски.