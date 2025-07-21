Ураганный ветер парализовал работу энергосистемы Приангарья

сегодня в 06:38

Шторм обрушился на Иркутскую область: тысячи домов остались без света

Мощный шторм с порывами ветра до 28 м/с пронесся над Иркутской областью, вызвав массовые отключения электроэнергии и повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По данным региональных властей, были отключены 17 337 домов в 91 населенном пункте, где проживают более 52 тысяч человек.

Повалено 18 деревьев и повреждено 17 опор ЛЭП. Без электроснабжения остаются около 5 000 объектов в шести районах области.

Аварийные бригады оперативно восстанавливают энергоснабжение.

«Ситуация находится под контролем, пострадавших нет», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Восстановительные работы ведутся силами «Облкоммунэнерго» и Иркутской электросетевой компании. Наиболее сложная обстановка сохраняется в отдельных районах Иркутска и пригорода, где специалисты продолжают устранять последствия стихии.