Упавший в Астрахани дом должны были снести еще 1 апреля, но жильцов не расселяли

Многоквартирный дом на улице Ляхова в Астрахани, часть которого обрушилась 28 июля, должны были снести еще 1 апреля 2025 года. Несмотря на это, демонтаж не провели и людей оставили жить в аварийном доме, утверждает SHOT .

Предварительная причина обрушения подъезда — размытый фундамент. На месте обрушился целый подъезд с пятого по первый этажи.

Местные жители неоднократно жаловались в местный Водоканал на частые протечки. Ранее в доме также затопило подвал.

Дом на Ляхова признавали аварийным еще несколько лет назад. В 2019 году степень разрушения здания составляла 79%.

В результате обрушения части дома в Астрахани минимум три человека пострадали, спасатели эвакуировали 15 людей, сообщали СМИ.