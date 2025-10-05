Упала с 5 метров: воздушная гимнастка разбилась на глазах у детей в Германии

сегодня в 18:15

Daily Mail: воздушная гимнастка разбилась во время выступления в Германии

Воздушная гимнастка Марина Барсело упала с высоты прямо во время выступления в немецком городе Баутцен. Девушка погибла мгновенно на глазах зрителей, сообщает британская газета Daily Mail .

«27-летняя девушка упала с высоты 5 метров во время сольного выступления и умерла на месте, несмотря на все усилия спасателей», — говорится в публикации.

Трагедию наблюдали около 100 зрителей, среди которых были маленькие дети. Руководство цирка приостановило гастроли и пообещало предоставить травмированным зрителям услуги психолога.

В настоящее время местные правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предположительно, у Барсело были проблемы со здоровьем.

Ранее 18-летний воздушный гимнаст из Эфиопии разбился в Большом Московском цирке. Артист рухнул на арену с высоты 7 метров.

