Упаковал в носочки: живых голубей пытались доставить в Россию, но не вышло
Псковские таможенники обнаружили необычный груз у иностранца, который хотел пересечь российско-латвийскую границу. В чемоданах у него нашли живых голубей, упакованных в носки, сообщает РЕН ТВ.
Пять птиц были аккуратно упакованы — каждый в отдельный носок. Голуби лежали плотно и не могли двигаться. Так мужчина пытался скрыть груз среди вещей.
При этом у иностранца не было никаких документов для ввоза птиц на территорию России. Их изъяли и вернули сопредельному государству.
Что касается находчивого, но несостоявшегося предпринимателя, на него составили сразу два административных протокола: за недекларирование товара и нарушение ограничений ЕЭС. Ему придется заплатить штраф.
