Уничтожение беспилотника в Домодедове попало на видео

Воздушную цель сбили в 22:57. На черно-белых кадрах, опубликованных в Сети, видна вспышка в небе. Раздается два взрыва. По предварительным данным, это звуки от сбития, а затем от падения БПЛА.

В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили план «Ковер» в 23:13, однако ограничения сняли уже в 23:24. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что ВСУ минувшей ночью попытались нанести удары беспилотниками по Московскому региону. Средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над округами Домодедово, Солнечногорск, Красногорск, Можайский и Сергиево-Посадский.

«Самое главное — никто из жителей не пострадал. Есть повреждения частных домов», — заявил Воробьев.