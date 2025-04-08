Умерла ученая, открывшая комету Чурюмова–Герасименко

В возрасте 79 лет скончалась Светлана Герасименко, открывшая комету Чурюмова–Герасименко, сообщает РБК со ссылкой на институт астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

Открытие было сделано в ночь с 11 на 12 сентября 1969 года с помощью 50-сантиметрового телескопа. Герасименко и Клим Чурюмов, сотрудник Астрономической обсерватории Академии наук Украинской ССР, в это время следили за кометой 32P/Комас-Сола.

Когда они обнаружили новый объект, то решили, что это фрагмент 32P. Позднее они выяснили, что на самом деле это новая комета, которая ранее была неизвестна.

В честь Герасименко позже был назван и астероид 3945 Gerasimenko. Его открыл в 1982 году астроном Николай Черных.

Чурюмов скончался в 2016 году.

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