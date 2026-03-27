Умерла девушка, получившая заражение крови после удаления зуба в Таиланде

Екатеринбурженка Екатерина Панова, которая получила заражение крови после удаления зуба в Таиланде, погибла ночью. Об этом E1.RU рассказала сестра девушки Алена. Она поблагодарила неравнодушных людей за помощь в транспортировке близкого человека в Россию.

Россияне сделали все возможное для спасения Екатерины, но она погибла.

В начале марта екатеринбурженка удалила зуб, который начал болеть во время поездки в Таиланд. Через несколько суток после стоматологического вмешательства девушка резко потеряла сознание, у нее поднялась температура.

Екатерину госпитализировали. Доктора обнаружили у нее заражение крови.

Спасти девушку сначала пробовали доктора из Таиланда. Параллельно родственники собирали средства, чтобы перевезти девушку в РФ.

Несколько суток назад ее транспортировали в Россию. Врачи хотели спасти девушку, но уже не смогли.

Панова — инвалид-колясочник. В Паттайю она отправилась на отдых вместе с сестрой. На отпуск девушка копила на протяжении нескольких лет.

