Врачи не смогли спасти жителя Луганска, пнувшего колонку, откуда звучала песня украинской группы «Океан Эльзы». Взрывом ему оторвало ногу, а впоследствии он скончался, сообщает SHOT .

Медики сутки боролись за жизнь мужчины. Однако пострадавший так и не пришел в сознание.

23 октября взрыв прогремел недалеко от административного здания в Луганске. Это произошло после того, как местный житель пнул Bluetooth-колонку в форме тубуса, откуда играла песня украинской группы.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Ему оторвало ногу. Также травмы получила его супруга, ее тоже доставили в больницу. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

