Умер миллиардер Кнапп, превративший New Yorker в сеть мирового масштаба

В возрасте 73 года скончался миллиардер Фридрих Кнапп. Во главе с ним сеть магазинов New Yorker расширилась до мирового масштаба, сообщает РБК .

Немецкий предприниматель умер вечером 15 ноября. В компании подчеркнули, что в последнее время он не работал над ее развитием, потому что боролся с болезнью.

Кнапп лечился в Швейцарии, потом вернулся в Брауншвейг. Еще неделю назад он продолжал реабилитацию на курорте на острове в Северном море. Однако болезнь оказалась сильнее.

New Yorker была основана в 1971 году, уже через пять лет к руководству присоединился Кнапп. Первый бутик с таким названием открыли в 1982 году. Сейчас New Yorker — известная мировая сеть. Во многом это заслуга Кнаппа.