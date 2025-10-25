Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей Ларисы Долиной

Стало известно о смерти дроппера, который обналичил 15 млн рублей в ходе реализации мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной, сообщает ТАСС .

Всего в деле указано 10 дропперов. Следователи установили, что один из них — А. В. Келдыбаев. Он открыл банковский счет, на который поступали деньги обманутой мошенниками певицы.

21 июня 2024 года фигурант получил 5 000 000 рублей, 27 июня 2024 года — 10 000 000 рублей. В общей сложности на его счет поступило 15 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела правоохранители установили, что Келдыбаев умер. В связи с этим производство по гражданскому делу в части требований, предъявленных фигуранту, прекращено.

В материалах дела сказано, что мошенники в ходе реализации своей схемы использовали 10 разных счетов, в том числе дропперов. Злоумышленники звонили Долиной, писали ей в мессенджерах, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга и т. д.

Под их влиянием певица продала квартиру, а деньги перевела мошенникам. Затем она отдала им другие средства со своих счетов. Общая сумма ущерба составила около 317 млн рублей. По данному факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Четверым фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее певица через суд вернула себе квартиру, украденную мошенниками. Право собственности ответчика, 34-летней матери-одиночки Полины Лурье, прекращено и признано за артисткой.

