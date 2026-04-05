Улицы превратились в бушующие реки: появились кадры наводнения в Махачкале

Местные жители публикуют страшные кадры того, как вода сносит все на своем пути. Стихия сорвала ворота чьего-то дома, деревья и столбы.

Также на кадрах можно заметить, что потоки воды несут автомобильные колеса и даже бытовую технику. Люди поднимаются на возвышенности, чтобы спастись.

В Махачкале объявлен режим ЧС. На улице Газопроводной из-за подтопления обрушился многоэтажный дом. Также под угрозой обрушения еще три соседних многоэтажки.

