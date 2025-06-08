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Улицы и авто затопило в столичном ЖК «Солнцево парк»

8 июня на столицу обрушились ливни, сильная гроза и град. Из-за этого около столичного ЖК «Солнцево парк» произошел настоящий потоп, сообщает SHOT .

По словам жильцов, больше всего пострадала улица Летчика Гривцева. Ливневки не справляются с большим потоком. Вода не успевает уходить. Она заполонила всю улицу.

На опубликованных кадрах видно, как прохожим приходится пробираться сквозь сильный поток. Машинам не легче — они буквально утопают колесами в воде.

Между тем в Подмосковье выпал град размером почти в ладонь. Местные жители публикуют фото, на которых запечатлены огромные кристаллы льда.

Ранее москвичей предупредили о возможных смерчах во время сильной грозы с градом 8 июня. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.