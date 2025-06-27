Укусила ядовитая змея: россиянку при смерти доставили в больницу в Армении

Ядовитая змея укусила туристку из России во время экскурсии в Армении

Российская туристка экстренно госпитализирована в реанимацию после экскурсии в Армении, так как ее укусила ядовитая змея, сообщает SНOT .

Жительница Уфы вместе с гидом отправилась на экскурсию «Симфония камней», которую проводили в ущелье реки Азат. Она сделала фотографии на камнях, а затем увидела, что из пальца пошла кровь.

Тогда девушка решила обратиться к гиду, который поменялся в лице, стал сильно паниковать и кричать, что туристке нужно срочно оправляться в больницу. Экскурсовод объяснил, что ее укусила ядовитая змея — гюрза.

Как рассказала пострадавшая, ее очень быстро доставили в травмпункт, где запаниковавшие доктора стали успокаивать россиянку, сказали, что «все будет хорошо». Из травмпункта девушку отвезли в больницу. По пути у россиянки онемела рука, появился жар в груди.

Врачи вкололи пациентке дексаметазон, но у нее началась рвота, состояние ухудшалось. В больнице пострадавшую сразу положили в реанимацию, ей поставили капельницу, после которой ей стало лучше.