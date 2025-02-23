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Украшения на 500 тыс рублей украли из коммуналки в Петербурге

Ювелирные украшения на общую сумму 533 тыс. рублей украли из коммунальной квартиры на Большой Посадской улице в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru .

В полицию с заявлением о краже обратился 45-летний мужчина. По его словам, поздним вечером 21 февраля в коммуналке у него похитили золотой крест, перстень и браслет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее сотрудница пансионата украла у коллеги 35 тыс. рублей в Нижнем Новгороде. Воровку задержали.