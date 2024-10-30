Украинцы угрожают медицинскими опытами над российским пленным

ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над пленным бойцом ВС РФ Игорем Щ., если его семья не заплатит выкуп в размере 1 млн рублей, сообщает РИА Новости .

«Он сейчас находится в полевом бараке, где очень много разъяренных украинцев хочет сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты», — сказала по телефону родным военного женщина, которая представляла ВСУ.

Она подчеркнула, что тела тех россиян, которые находятся в этом бараке, после всех экспериментов выкинут где-нибудь в лесу.

По словам куратора, Украина не будет подтверждать наличие у нее данного бойца, так как мужчину не признали военнопленным. ВСУ не решили, нужен ли он мертвым или живым.

Сводный брат пленника Александр Сериков ранее сообщал, что за жизнь военного ВСУ требуют 1 млн рублей. Военные следователи начали по данному факту проверку.