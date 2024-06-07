Украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» сбили под Белгородом

сегодня в 11:43

Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и ликвидировала управляемую ракету «Нептун-МД» украинских сил над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел в пятницу около 10:00. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее в Минобороны России сообщали, что прошедшей ночью на территории России были уничтожены 28 дронов ВСУ самолетного типа. Два из них были сбиты над Белгородской областью.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников с украинской стороны.