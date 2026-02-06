сегодня в 14:15

Украинский военный погиб при взрыве автомобиля в Одессе

Украинский военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Одессе. Транспортное средство принадлежало 21-летнему мужчине, сообщает украинское издание «Страна».

ЧП произошло в пятницу утром в Киевском районе города на юге Украины.

В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что власти Украины хотят получить гарантии безопасности для Одессы при выработке мирного документа по урегулированию конфликта.

