Украинский тайник с оружием обнаружили в Мариуполе

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Спецслужбы выясняют происхождение тайника с оружием в Мариуполе

Тайник украинских диверсантов с большим количеством взрывчатки и боеприпасами обнаружили в Мариуполе донецкие сотрудники УФСБ России, сообщает газета «Известия» .

По данным спецслужб, боеприпасы оставили ВСУ при отступлении из Мариуполя.

В тайнике было 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.

Все найденное оружие было уничтожено на специальном полигоне.

ФСБ устанавливает личности причастных к заготовке тайника, сказано в публикации.

Ранее схрон с оружием российские силовики обнаружили в районе Бахмута.