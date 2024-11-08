Украинский тайник с оружием обнаружили в Мариуполе
Спецслужбы выясняют происхождение тайника с оружием в Мариуполе
Фото - © Газета "Известия"
Тайник украинских диверсантов с большим количеством взрывчатки и боеприпасами обнаружили в Мариуполе донецкие сотрудники УФСБ России, сообщает газета «Известия».
По данным спецслужб, боеприпасы оставили ВСУ при отступлении из Мариуполя.
В тайнике было 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию.
Все найденное оружие было уничтожено на специальном полигоне.
ФСБ устанавливает личности причастных к заготовке тайника, сказано в публикации.
Ранее схрон с оружием российские силовики обнаружили в районе Бахмута.