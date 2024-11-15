Солдат ВСУ обучал инструктор из США с боевым опытом в Ираке и Афганистане, пишет RT со слов украинского военнопленного.

По словам украинского дезертира Игоря Мартыненко, американец был единственным инструктором-наемником, он работал с переводчиком

«Джон или Пол. Он рассказывал как рыть окопы, как работать с оружием… Он говорит, побывал во всех „горячих точках“, Ирак, Афганистан, и теперь он на Украине», — рассказал бывший служащий ВСУ.

Ранее российские спецслужбы задержали в аэропорту Домодедово гражданина Армении, воевавшего на стороне киевского режима.