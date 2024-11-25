У подавляющего большинства украинских военных нет мотивации участвовать в боевых действиях, заявил командир взвода одной из бригад Нацгвардии Украины Вячеслав Хоменко, сообщает ТАСС .

Украинский военнослужащий дал интервью газете The Wall Street Journal, в которой представлена статья о плачевном состоянии ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Хоменко рассказал, что люди устали от участия в боевых действиях.

По словам мужчины, у 90% личного состава его взвода нет необходимых боевых навыков. Хоменко добавил, что украинские военнослужащие не хотят воевать.

Ранее командир батальона 47-й бригады ВСУ по имени Геннадий рассказал, что украинские войска готовятся оставить Курскую область. По его словам, в конечном итоге ВС РФ выдавят ВСУ из региона.