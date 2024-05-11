Украинский FPV-дрон атаковал легковую машину в Белгородской области

сегодня в 12:30

Украинская армия с помощью FPV-дрона напала на едущий по дороге легковой автомобиль рядом с хутором Церковный Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в результате нападения пострадала мирная жительница.

«У женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, скорая помощь доставила пострадавшую в больницу № 2 в Белгороде. Врачи оказывают раненой всю необходимую медпомощь.