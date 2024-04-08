Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС

Беспилотник украинской армии перехватили над Запорожской атомной электростанцией (АЭС). В результате атаки ВСУ инфраструктура ЗАЭС не получила критических повреждений, сообщает РИА Новости .

«Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы станции.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук отметил, что в результате атаки ВСУ станция не получила критических повреждений инфраструктуры.

Ранее украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС. Позже данную информацию подтвердили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не имеет отношения к атакам на Запорожскую АЭС.