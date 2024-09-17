Украинский агент планировал подорвать автомобиль руководителя завода ОПК на Урале

Федеральная служба безопасности России ликвидировала агента киевского режима, который готовил теракт в Свердловской области. Он хотел подорвать автомобиль руководителя одного из оборонных предприятий, сообщает ТАСС .

Сотрудники ФСБ вычислили, что мужчина 1984 года рождения являлся агентом ГУР Украины, а также членом запрещенной в России террористической организации. Взрывное устройство он готовил по заданию кураторов.

Мужчину задерживали в момент закладки бомбы под автомобиль, но он оказал вооруженное сопротивление. На месте происшествия обнаружили пистолет Макарова с патронами, СВУ и средства связи с перепиской, которая подтверждает, что ликвидированный был агентом ГУР.

Обыски провели по месту жительства мужчины. В гараже и квартире нашли компоненты взрывчатых веществ и инструкции по изготовлению бомбы. ФСБ устанавливает лица, которые помогали агенту в осуществлении преступной деятельности.

Ранее у шестерых работников московского посольства Великобритании отобрали аккредитацию по требованию ФСБ. Дипломаты занимались в России разведывательно-подрывной работой.