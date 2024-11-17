Украинские войска вновь попытались обстрелять Россию беспилотниками

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Украинские войска ночью попытались нанести удары по территории России с помощью воздушных дронов и водных безэкипажных катеров (БЭК). Атаки были успешно отбиты российскими солдатами, сообщает Минобороны.

ВСУ пытались атаковать объекты в Белгородской области. Два дрона противника были уничтожены.

Также украинские боевики пытались атаковать Крым с использованием безэкипажных катеров. Четверо из них были выведены из строя.

Ранее сообщалось, что в Николаеве российские войска атаковали цех предприятия по изготовлению дронов. Также в результате атаки были ликвидированы 12 солдат ВСУ.