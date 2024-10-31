Украинские войска попытались ночью атаковать Россию десятками дронов

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 21 украинский дрон над Россией

Украинские войска минувшей ночью попытались ударить по объектам на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа. Атаку удалось сорвать российским средствам ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В небе над Россией ликвидирован 21 БПЛА ВСУ. Восемь дронов уничтожены недалеко от Ростова-на-Дону.

Пять беспилотников ликвидировали над Курской, 3 — над Волгоградской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями. Также один дрон сбит над Черным морем.

Ранее российские войска использовали новые дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский». Они оснащены оптоволокном и уничтожают солдат, технику ВСУ в Суджанском районе Курской области.