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Украинские военные прочитали листовки и сдались в плен

Украинские военные прочитали листовки, сброшенные российскими беспилотниками, и сдались в плен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Недавно сдалась в плен группа бойцов ВСУ. Обычный сброс: просто зависаем над их позициями и сбрасываем листовки», — сообщил командир отделения БПЛА с позывным Ганц.

В листовках содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия, чтобы сохранить жизни.

Многие военнослужащие ВСУ понимают безвыходность ситуации и добровольно сдаются в плен, указано в публикации.

Ранее пленный ВСУ рассказал о расстрелах отказывавшихся атаковать мирные села в России.