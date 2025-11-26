Украинка зарезала 70-летнего мужа из-за спора о России

сегодня в 17:22

В городе Ирпень Киевской области женщину подозревают в убийстве мужа из-за «пророссийских взглядов». По версии правоохранителей, 54-летняя украинка зарезала 70-летнего супруга, когда шинковала капусту, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру.

Происшествие случилось в квартире пары из-за бытового конфликта. Женщина нанесла супругу удар ножом в грудь, от которого он погиб.

Задержанная рассказала правоохранителям, что причиной ссоры стали «пророссийские взгляды» мужа и его общение с родственниками из РФ. Она также добавила, что супруг неоднократно угрожал ей выселением из дома и применял физическое насилие, в частности, скручивал ей руки.

Сейчас женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее в Луцке украинец вооружился гранатой и взял в заложники детей, потребовав отсрочки от мобилизации.

