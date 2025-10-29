Украинец с гранатой взял в заложники детей и потребовал отсрочки от мобилизации

В украинском Луцке пьяный мужчина вооружился гранатой и взял в заложники троих детей, требуя предоставить ему отсрочку от всеобщей мобилизации. Его приговорили к 8 годам заключения, сообщила «Страна.ua» .

Мужчина также угрожал полицейским, что взорвет гранату, если они попытаются штурмовать его жилище.

Известно, что дети находились в заложниках три часа. Информации о том, пострадали ли они, не приводится.

Тем временем на Украине «мобилизовали» собаку, хозяина которого поймали на улице и принудительно отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Кадры «бусификации» распространили местные СМИ.

