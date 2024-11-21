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Украина заподозрила Россию в применении баллистической ракеты по Днепру

Воздушные силы Украины утверждают, что в четверг утром Россия использовала для ударов по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По данным Украины, удар произошел в 05:17 по местному времени. Звук взрыва попал на видео, но сам взрыв не видно.

В ВСУ утверждают, что российская армия запустила МБР из Архангельской области, средства ПВО сбить ракету не сумели. Российские военкоры отрицают, что ВС РФ использовали данный тип ракет.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва допускает применение оружия массового поражения, если Киев ударит вглубь страны дальнобойным западным оружием.