Украина объявила эвакуацию из приграничного Глухова

Власти Украины эвакуируют жителей из граничащего с Курской областью Глухова

Власти Украины объявили эвакуацию жителей из граничащего с Курской областью города Глухова, пишет РБК .

«Было принято решение на совете обороны… эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — заявил в эфире телемарафона заявил глава сумской ОВА Владимир Артюх.

Решение связано с возросшей военной активностью российских сил на границу с Сумской областью после вторжения ВСУ в населенные пункты Курской области.

В Глухове проживает до 30 тысяч человек.

Ранее эвакуацию объявили в ряде районов Донецкой Народной Республики, находящихся под контролем ВСУ.