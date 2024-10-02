Угроза окружения: ВСУ официально подтвердили выход из Угледара

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В группировке войск ВСУ «Хортица» официально объявили, что украинские войска выходят из города Угледар (ДНР). Там подчеркнули, что из-за успешных действий ВС РФ обороняющийся гарнизон столкнулся с риском окружения, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Высшим командованием дано разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», — следует из сообщения.

В «Хортице» подчеркнули, что российские войска провели фланговые удары с привлечением резервов, благодаря чему истощили оборону ВСУ. Из-за этого появилась опасность, что Угледар возьмут в кольцо, говорится в заявлении.

Ранее Mash сообщал, что 100% Угледара контролируются российскими военными. Бойцы ВС РФ также водрузили флаг над зданием администрации донецкого города.