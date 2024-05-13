Уголовное дело возбуждено после отравления газом троих человек в Щелкове

В Щелкове возбуждено уголовное дело по факту отравления газом троих человек, двое из которых дети, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как стало известно, 13 мая в Щелкове в городскую больницу госпитализирована 38-летняя женщина, ее 14-летний сын и 5 месячная дочь с признаками отравления газом.

В настоящее время следователи и криминалисты уже провели осмотр квартиры, в том числе газового оборудования. Также устанавливаются лица, ответственные за его установку и проверку эксплуатации. Отравление семьи произошло в результате утечки газа.

Сейчас женщина и ее старший сын выписаны из больницы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка находится в медицинском учреждении.