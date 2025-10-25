сегодня в 09:51

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело в после происшествия в жилом доме в Сочи, где взорвался газ и погиб человек, сообщает пресс-служба СКР.

В ночь на субботу в Сочи в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева погиб один человек, трое пострадали. Взрывная волна разрушила часть этажа. Из-за происшествия был введен режим локальной ЧС.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Из-за взрыва обрушилась часть строительных конструкций здания. Погиб 75-летний мужчина. Но пока еще специалисты выявляют точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. Пострадавшие госпитализированы.

Следователи и криминалисты осматривают место трагедии.

