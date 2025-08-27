сегодня в 15:07

Уголовное дело возбудили по факту нападения неадеквата на полицейских в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мигранта, напавшего на столичных полицейских на Щелковском шоссе, сообщает пресс-служба СК РФ .

Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел около автозаправки на Щелковском шоссе. Подозреваемый кинул две бутылки с коктейлем Молотова в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник».

Затем он напал с ножом на полицейских, которые приехали задержать его. Правоохранители обезвредили злоумышленника и скрутили его.

В ближайшее время мужчину привезут в подразделение столичного СК. Там его допросят.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на полицейских, потому что, предположительно, ненавидит сотрудников МВД. Злоумышленника направили на медицинскую экспертизу.