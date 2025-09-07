сегодня в 08:21

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с 4 пострадавшими в Дмитровском округе

Полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии в Дмитровском округе в четырьмя пострадавшими, в том числе детьми, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

ДТП произошло 6 сентября на 4-м км автодороги ММК — Никольское — Горки. Предварительно, Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой Škoda.

В результате пострадали двое взрослых и двое детей 11 и 14 лет. Всех госпитализировали, на место происшествия также вызывали вертолет санавиации.