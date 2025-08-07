Уголовное дело в отношении дроповода впервые возбудили в России

В России впервые может быть привлечен к уголовное ответственности дроповод. Он занимался покупкой и перепродажей банковских карт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале .

Полицейские задержали мужчину, который организовал скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности. Информацию о злоумышленнике сообщил дроппер, который решил активно содействовать расследованию.

Он рассказал правоохранителям сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. Оперативники провели обыск у дроповода. У злоумышленника нашли технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения денег у россиян.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дропперы — это люди, за вознаграждение предоставляющие другим лицам свои банковские реквизиты, которые впоследствии используют в мошеннических схемах. Дроповоды организуют и координируют деятельность дропперов.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за участие в схемах дропперов. За такие действия грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.