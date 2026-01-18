Удерживал и избивал: сотрудник ТЦК издевался над мужчиной, пытаясь его мобилизовать

сегодня в 12:07

На Украине прошел суд над сотрудником ТЦК, который избил мобилизованного

На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) жестоко избил мобилизованного, получил за это штраф, а после сам попал на фронт, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Тернополе. По словам пострадавшего, сотрудник ТЦК насильно удерживал его в автомобиле, жестоко избивал и оскорблял в попытке мобилизовать.

Его действия попали на видео. Результаты служебного расследования подтвердили незаконность действий сотрудника. Его признали виновным.

Мужчина получил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тыс. гривен. Также его отправили в район выполнения боевых действий.

Ранее СМИ сообщили, что здание местного ТЦК уничтожено в Сумской области. Оно было разрушено в результате авиаудара.

