Удерживал и избивал: сотрудник ТЦК издевался над мужчиной, пытаясь его мобилизовать
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
На Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) жестоко избил мобилизованного, получил за это штраф, а после сам попал на фронт, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Тернополе. По словам пострадавшего, сотрудник ТЦК насильно удерживал его в автомобиле, жестоко избивал и оскорблял в попытке мобилизовать.
Его действия попали на видео. Результаты служебного расследования подтвердили незаконность действий сотрудника. Его признали виновным.
Мужчина получил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тыс. гривен. Также его отправили в район выполнения боевых действий.
Ранее СМИ сообщили, что здание местного ТЦК уничтожено в Сумской области. Оно было разрушено в результате авиаудара.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.