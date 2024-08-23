Ударили дронами: произошла новая атака ВСУ на нефтебазу в Пролетарске

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В пятницу утром украинская сторона вновь решила атаковать беспилотниками нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которая горит уже несколько дней, сообщает SHOT .

Предварительно, новый прилет БПЛА зафиксировали около 5 часов утра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Нанося все новые удары, ВСУ добиваются того, чтобы огонь перешел на цистерны с керосином — из-за этого сильно вырастет площадь пожара.

Сейчас пламя до данных резервуаров не дошло. Официальная информация о ЧП на данный момент отсутствует.

Пожар на нефтебазе, куда до этого было несколько прилетов украинских дронов, не могут потушить уже шестой день.