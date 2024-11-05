Удар БПЛА по многоэтажке в Белгороде сняли на видео

В Сети появилось видео удара украинского беспилотника по многоэтажке в Белгороде. В результате налета дрона пострадали 5 человек, сообщает Mash .

БПЛА врезался в дом в микрорайоне «Новая жизнь». Дрон могли запустить из Золочева Харьковской области — расстояние между точками составляет примерно 50 километров.

Во время атаки беспилотник влетел прямо в одну из квартир многоэтажки. По имеющейся информации, в квартире жила семья с детьми. После случившегося связь с ними установить не удается.

Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Спасатели вызволили его из квартиры, используя автолестницу. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.