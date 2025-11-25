Педагог по русскому языку вышла из себя, когда один из школьников отказался переобуваться. Женщина напала на ребенка, трясла его за ворот и толкала на подоконник. Одноклассники сняли инцидент на видео, сообщает URA.RU .

Кадры в Сети опубликовали ученики школы № 152 Красноярского края. На видео женщина тащит ребенка к подоконнику, громко отчитывает, трясет за ворот. 7-классник несколько раз пытается вырваться, но учитель снова и снова толкает его к подоконнику.

На произошедшее обратил внимание местный департамент образования, началась проверка. Руководство школы отказалось давать комментарии по поводу инцидента.

Межрегиональный центр по правам детей также заинтересовался потасовкой между педагогом и учеником. В ведомстве подчеркнули, что это не первый случай с участием этого учителя. В том числе она оскорбляла и других детей.

