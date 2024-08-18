сегодня в 14:05

Ученые предупредили о возможном мощном землетрясении на Камчатке в течение суток

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что на Камчатке в течение суток сохраняется вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, сообщает «Интерфакс» .

«Сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения до 9 баллов в Петропавловске-Камчатский, Елизово, Вилючинске и поселке Усть-Камчатск», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу специалистов, в районе Авачинского залива накопилась сейсмическая энергия, которой достаточно для землетрясения с магнитудой 8,5-8,7. Таким образом, прошедшее землетрясение может являться форшоком аналогичных или более мощных подземных толчков.

Ученые добавили, что в дальнейшем расчетная вероятность такого события в течение нескольких суток значительно уменьшится.

В воскресенье утром в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. После землетрясения регион настигли афтершоки магнитудой 4,5 баллов. В результате ЧП повреждения получили 20 различных строений.