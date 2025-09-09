сегодня в 18:36

Ученикам в Технолицее им Долгих выдают сухие завтраки после отравления лицеистов

После того, как десять учеников отравились в столовой подмосковного Технолицея им. В. И. Долгих, было принято решение временно выдавать школьникам сухие завтраки. Это нужно, чтобы питание оставалось безопасным, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Причины инцидента устанавливаются. Скорую помощь в лицей не вызывали.

Чтобы минимизировать риски, был выполнен ряд мероприятий. Так, специалисты провели полную санобработку помещений, пищеблока и санузлов в образовательном учреждении.

Также были организованы проверки сотрудников столовой и медкабинета. Между тем количество уроков сократили, чтобы снизить нагрузку на школьников. Детский сад, в котором отдельный пищеблок, работает в штатном режиме.

Министерство образования региона находится в постоянном контакте с семьями учеников. Каждая заявка от родителей проверяется совместно с Роспотребнадзором.

Ранее массовое отравление учеников произошло в подмосковном Технолицее им Долгих. Пострадали 10 учеников четвертого класса.