Участниц шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову избили у бара в Москве
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В Москве участниц популярного шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову избили возле бара на Покровском бульваре, сообщает Mash.
Бэлла Кузнецова и Костья Купер вместе с тремя подругами отдыхали в столичном баре. После закрытия заведения у них произошел конфликт с другими посетителями заведения. В какой-то момент один из мужчин накинулся на девушек с кулаками, после чего убежал.
В результате нападения Бэллу госпитализировали с гематомой на голове в состоянии средней степени тяжести. Черепно-мозговая травма не была выявлена. Остальные девушки попали в отдел полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Отмечается, что Бэллу уже выписали из больницы. Она будет наблюдаться у терапевта.
Костья Купер и Бэлла Кузнецова прославились благодаря участию в популярном шоу «Пацанки». Девушки были в пятом сезоне реалити.