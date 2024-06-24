Участниц шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову избили у бара в Москве

В Москве участниц популярного шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову избили возле бара на Покровском бульваре, сообщает Mash .

Бэлла Кузнецова и Костья Купер вместе с тремя подругами отдыхали в столичном баре. После закрытия заведения у них произошел конфликт с другими посетителями заведения. В какой-то момент один из мужчин накинулся на девушек с кулаками, после чего убежал.

В результате нападения Бэллу госпитализировали с гематомой на голове в состоянии средней степени тяжести. Черепно-мозговая травма не была выявлена. Остальные девушки попали в отдел полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Отмечается, что Бэллу уже выписали из больницы. Она будет наблюдаться у терапевта.

Костья Купер и Бэлла Кузнецова прославились благодаря участию в популярном шоу «Пацанки». Девушки были в пятом сезоне реалити.