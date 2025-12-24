Убитая в Дубае стюардесса из Питера отдала экс-сожителю миллион, чтобы спастись

Мужчина, убивший стюардессу из Санкт-Петербурга, после расставания с ней требовал деньги за подарки и роскошные букеты. Девушка отдала ему около миллиона рублей, чтобы экс-ухажер отстал от нее, сообщает kp.ru .

По словам знакомых, убитая познакомилась с мужчиной несколько лет назад, у них завязались романтические отношения. Возлюбленный дарил стюардессе роскошные подарки и букеты, они начали жить вместе. Парочка завела двух шпицев.

Все шло хорошо, пока избранник девушки вдруг не начал дико ее ревновать из-за ее работы. Затем дело дошло до рукоприкладства — однажды мужчина избил стюардессу так сильно, что сломал ей руку. После этого она порвала с ним и переехала.

Однако мужчина продолжил следить за девушкой. Он даже потребовал, чтобы экс-возлюбленная отдала ему деньги за подарки и букеты. Стюардессе пришлось занимать средства у близких. В итоге она отдала экс-бойфренду около 1 млн рублей, чтобы избавиться от него.

Но это не помогло. Мужчина в течение двух лет преследовал девушку, караулил ее везде, где она могла появиться. Однажды он даже проник в ее квартиру, которую она купила в ипотеку. Девушке пришлось после этого переехать на съемное жилье. В другой раз преследователь напал на нее возле парковки у Пулково и избил.

Еще он требовал переписать на него машину, на которой девушка ездила на работу. Тогда стюардесса решила сменить работу и переехать из Петербурга. По словам друзей, девушка поехала в Дубай на собеседование — ее пригласили в международную авиакомпанию.

Спустя время труп стюардессы нашли в номере дубайского отеля. Ее не менее 15 раз ударили ножницами, а потом залили зеленой краской. Согласно версии следствия, девушку преследовал экс-возлюбленный, а затем он убил ее.

